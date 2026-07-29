ARPL 2026 Labo philo Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Labo philo
Salle Patrimoine de la Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
Par Hugo Meyer
Ados-adultes › Durée 1h › Réservation indispensable
Parler philosophie, c’est bien ; la lire directement à la source, c’est mieux ! Le Labo philo, c’est 1h offerte pour se confronter à un texte philosophique, les mains dans le cambouis, avec l’aide d’un professeur de philosophie qui balise le chemin et explique les notions les moins évidentes. .
Salle Patrimoine de la Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Labo philo Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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