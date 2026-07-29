Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Labo philo

Salle Patrimoine de la Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Par Hugo Meyer

Ados-adultes › Durée 1h › Réservation indispensable

Parler philosophie, c’est bien ; la lire directement à la source, c’est mieux ! Le Labo philo, c’est 1h offerte pour se confronter à un texte philosophique, les mains dans le cambouis, avec l’aide d’un professeur de philosophie qui balise le chemin et explique les notions les moins évidentes. .

Salle Patrimoine de la Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Labo philo Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne