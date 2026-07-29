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ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes Langres

dimanche 11 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Le Goût des Autres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
21.5 21.5 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Langres

ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Tout public
Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

On a parfois l’image des philosophes vivant en ascètes, ne se nourrissant que d’air pur et de grands concepts. Et si nous allions regarder ce qui se passe dans l’assiette des philosophes ? Saviez-vous que Rousseau raffolait des fruits (et notamment des poires), que Simone de Beauvoir était un bec sucré et que la crème à la vanille la ravissait ? Ou que Kant n’aimait rien tant qu’un bon bouillon vermicelles ? Alors, venez vous aussi faire les philosophes en partageant un grand banquet convivial et animé !

Menu unique à 21,50 € (option végétarienne possible).

Formule boissons à 6,50 € en option (avec ou sans alcool).

Réservation indispensable jusqu’au dim. 4 octobre inclus.   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 

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English :

L’événement ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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