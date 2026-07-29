Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

On a parfois l’image des philosophes vivant en ascètes, ne se nourrissant que d’air pur et de grands concepts. Et si nous allions regarder ce qui se passe dans l’assiette des philosophes ? Saviez-vous que Rousseau raffolait des fruits (et notamment des poires), que Simone de Beauvoir était un bec sucré et que la crème à la vanille la ravissait ? Ou que Kant n’aimait rien tant qu’un bon bouillon vermicelles ? Alors, venez vous aussi faire les philosophes en partageant un grand banquet convivial et animé !

Menu unique à 21,50 € (option végétarienne possible).

Formule boissons à 6,50 € en option (avec ou sans alcool).

Réservation indispensable jusqu’au dim. 4 octobre inclus. .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03

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English :

L’événement ARPL 2026 Le grand banquet des philosophes Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne