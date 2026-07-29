Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Les 10 conférences et les séminares

Salle Jean-Favre, cinéma New Vox, salles de l’Hôtel de Ville Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01

Tout public

Les Rencontres philosophiques de Langres consistent en une action de formation inscrite dans le cadre du Plan National de Formation 2026-2027 du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Elle s’adresse aux professeurs-res et inspecteurs-rices de philosophie venu-es de toute la France. Les thèmes et intervenant-es des conférences et séminaires sont choisis par le groupe de philosophie du Ministère.

Les 10 conférences sont ouvertes au public, sans inscription et dans la limite des places disponibles, les participants au PNF étant prioritaires. Elles seront également enregistrées et mises en ligne à posteriori sur le site eduscol.education.fr.

Détail des conférences à partir de la page 32 du programme pdf. .

Salle Jean-Favre, cinéma New Vox, salles de l’Hôtel de Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Les 10 conférences et les séminares Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres