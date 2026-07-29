ARPL 2026 L’escale philo La philo à vivre Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 L’escale philo La philo à vivre
Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
À l’Escale Philo, on découvre, on s’amuse, on s’instruit, on écoute, on participe.
Le temps d’un week-end, venez vous poser, recharger vos batteries et faire provision de nourritures intellectuelles et terrestres. Des rencontres, des stands, des livres et petits objets à acheter, des ateliers, des quiz, des tables rondes la philo est vivante et accessible à tous !
Le + Le coin restauration par l’association ARPL
Gaufres à gogo, boissons froides et chaudes, parce qu’on peut être philosophe et gourmand !
En continu sur le week-end des exposants
› L’Antre de livres, librairie généraliste
› Lev Fraenckel
› La librairie des Musées de Langres
› Éditions Liralest
De 14h à 17h Dr philo
Par l’association L’Autre Moitié du Ciel Vous connaissiez les petites gélules amusantes du Dr Poetik ? L’Autre Moitié du Ciel récidive et adapte l’une de ses actions phare au monde de la philosophie. Bienvenue sur le stand du Dr Philo, le jongleur de concepts expert et déjanté à coups de questions farfelues, il se propose d’évaluer votre état de santé philosophique pour vous administrer un traitement de choc à base de citations tirées des oeuvres des plus grands penseurs. La philothérapie, what else ? .
Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 L’escale philo La philo à vivre Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne Vannerie-Amance
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
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- Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres 31 juillet 2026
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