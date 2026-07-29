ARPL 2026 Table ronde Rendre la philosophie populaire au 21e siècle Langres
dimanche 11 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Table ronde Rendre la philosophie populaire au 21e siècle
Escale Philo Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Tout public
Avec Brice de Beaudrap et Lev Fraenckel.
Modération Hugo Meyer
Tout public › Durée 1h30 › Sans réservation
Comment rendre accessible et vivant le contenu philosophique ? Comment susciter l’intérêt des jeunes générations ? Quels outils pour remettre au goût du jour le questionnement philosophique ? Une table ronde pour découvrir médiateurs, écrivains, créateurs de contenu ou pédagogues inventifs pour rendre la philo populaire.
La table ronde sera suivie d’une séance de dédicaces.
Brice de Beaudrap est enseignant, auteur et conférencier. Doctorant en philosophie à l’Université Grenoble Alpes, ses recherches portent sur l’épistémologie de l’intelligence artificielle et sur la confiance qu’il est possible d’accorder aux instruments scientifiques. Il enseigne aujourd’hui la philosophie en licence à Paris.
Comédien de formation, il développe le désir de transmettre la philosophie au plus grand nombre en créant VinoPhilo, des conférences de philosophie un verre de vin à la main.
Le Youtubeur et Tiktokeur Lev Fraenckel alias Serial thinker, mise sur les réseaux sociaux pour réveiller la philosophie et le goût de la réflexion. Professeur de philosophie aujourd’hui en disponibilité, il a à coeur de rendre sa matière accessible à tous. En 2022, il se lance le défi de résumer chaque notion du programme de philosophie en trois minutes. Il compte aujourd’hui près de 300 000 abonnés. Son premier livre, La Philo en mode serial thinker (Hachette pratique, 2023) a été un très grand succès. .
Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Table ronde Rendre la philosophie populaire au 21e siècle Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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