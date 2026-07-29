ARPL 2026 Visite thématique le corps dans la ville Langres
dimanche 11 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Visite thématique le corps dans la ville
RDV Maison du Pays de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Tout public
Par le service Patrimoine PAH du Pays de Langres
Tout public › Durée 2h › Sans réservation
La visite thématique aura une durée et un parcours plus longs que les balades philo-patrimoine (voir ci-dessous). Si les thématiques sont identiques à ces dernières, seul un historien sera aux commandes.
Les balades philo-patrimoine d’1h30 seront réalisées à deux voix. Un philosophe et un historien croiseront leur regard afin de décrypter la place du corps dans la cité. Celle-ci forme un corpus particulier, un langage singulier, omniprésent et qui nous interpelle sans forcément que l’on s’en aperçoive. Mais pour qui sait prendre le temps de regarder et de s’interroger, ce langage révèle ses secrets. Au gré des rues et des places, il sera question du corps-dévotion (Vierges, reliques), du corps-protection (Vierges aux portes des remparts), du corps-mémoire (Jeanne Mance, Diderot, Jeanne d’Arc…), du corps-allégorie (statues personnalisant la Ville, l’Histoire, la Marne, l’Église, la Synagogue, la République, l’Instruction…), du corps-disparu (tombeaux, cimetières, nécropoles…). Des digressions langagières plus ludiques — et peut-être même quelques surprises toniques — enrichiront la déambulation. Il sera par exemple question du corps de ville (la municipalité), du corps de place (l’enceinte), du corps de garde (surveillant l’entrée d’une forteresse) ou encore du chef de corps (le commandant d’une unité). .
RDV Maison du Pays de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ARPL 2026 Visite thématique le corps dans la ville Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Ciné Plein Air : « Le diable s’habille en prada 2 », Le New Vox, Langres 29 juillet 2026
- Estival des Hallebardiers Langres 30 juillet 2026
- Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres 31 juillet 2026
- Ciné Plein Air : « Toy Story 5 », Le New Vox, Langres 2 août 2026
- Ciné Plein Air : « Disclosure Day », Le New Vox, Langres 3 août 2026