Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Yoga Philo

Salle Panoramique de la salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Par Aline Bournery (Yoga Shanti) et Jérôme Hudeley (Cie Ça Change Un Peu !)

À partir de 15 ans › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Loin d’être une philosophie désincarnée, la pensée de Montaigne s’appuie souvent sur la corporalité.

La place du corps, son observation, ses liens avec l’esprit occupent une part importante dans l’oeuvre du philosophe, notamment dans la partie III. Il écrit ainsi [Je] hais cette inhumaine sapience qui veut nous rendre dédaigneux et ennemis du soin du corps. J’estime pareille injustice prendre à contre-coeur les voluptés naturelles, que de les prendre trop à coeur. […] Il ne les faut ni suivre ni fuir il les faut recevoir.

Nombre des réflexions qu’il propose peuvent être mises en relation avec certains aspects du Yoga.

Alors… Quand la sagesse de Montaigne rencontre celle du Yoga… Quand la voix d’un comédien rencontre la voie du Prana… naît une expérience originale d’une séance de pratique de Yoga (guidée par une professeure de Yoga) à laquelle se mêlent des extraits des Essais (lus par un comédien).

Aucun prérequis nécessaire.

Matériel à apporter un tapis de yoga (ou de gym), un coussin, des vêtements confortables et un plaid (relaxation finale). .

Salle Panoramique de la salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Yoga Philo Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres