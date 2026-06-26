ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne vendredi 31 juillet 2026.

Le Controis-en-Sologne

ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-21

Venez suivre une visite originale et familiale pleine d’humour !

Nos trois guides historiennes-scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau, pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9 .

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 27 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a unique, family-friendly tour full of humor!

L’événement ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41