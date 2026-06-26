ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne
ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne vendredi 31 juillet 2026.
Le Controis-en-Sologne
ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre
1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-21
Venez suivre une visite originale et familiale pleine d’humour !
Nos trois guides historiennes-scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau, pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9 .
1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 27 18
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English :
Come join us for a unique, family-friendly tour full of humor!
L’événement ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41