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ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne

ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne

ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
1 Rue Henri Goyer
Ville
41120 Le Controis-en-Sologne
Département
Loir-et-Cher
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
9 9 9 Tarif de base plein tarif

Le Controis-en-Sologne

ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-21

Venez suivre une visite originale et familiale pleine d’humour !
Nos trois guides historiennes-scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau, pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9  .

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 27 18 

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English :

Come join us for a unique, family-friendly tour full of humor!

L’événement ARPP, La visite qui réveille les châteaux Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41

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