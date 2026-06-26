Le Controis-en-Sologne

Découvrez la demeure de Jeanne de Villebresme

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-14 2026-08-20

Nous sommes en 1520 et Jeanne de Villebresme vous invite en son château de Fougères-sur

Bièvre. Mais pour pouvoir assister au banquet du soir, il faudra en apprendre un peu plus sur

sa famille et surtout… les bonnes manières ! Ne tardez pas, Jeanne n’aime pas qu’on la fasse

attendre…

Nous sommes en 1520 et Jeanne de Villebresme vous invite en son château de Fougères-sur

Bièvre. Mais pour pouvoir assister au banquet du soir, il faudra en apprendre un peu plus sur

sa famille et surtout… les bonnes manières ! Ne tardez pas, Jeanne n’aime pas qu’on la fasse

attendre… 9 .

1 Rue Henri Goyer Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 27 18

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English :

The year is 1520, and Jeanne de Villebresme invites you to her château in Fougères-sur

Bièvre. But to attend the evening banquet, you’ll need to learn a little more about

her family and, above all… good manners! Don’t be late—Jeanne doesn’t like to be kept

waiting…

L’événement Découvrez la demeure de Jeanne de Villebresme Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41