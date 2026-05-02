Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Présentation de Eiry Chikuda + Atelier Origami avec Eléna Coffe, Le Cratère, Toulouse

Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Présentation de Eiry Chikuda + Atelier Origami avec Eléna Coffe Samedi 2 mai, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Festival de film japonais de Toulouse 2026.

Nous ne pourrions pas parler de cinéma japonais sans aborder le large éventail du cinéma d’animation, ou anime, qui a fasciné des génération d’enfants en France depuis les années 90. Vous retrouverez bien sûr un film du géant de l’animation japonaise, le studio Ghibli, avec l’enchanteur Arrietty . Mais aussi un film d’un studio d’animation plus contemporain, le Studio 4°C, avec La chance sourit à madame Nikuko qui sera proposé aussi bien en tout public qu’en séance spéciale jeune public à destination des Accueils De Loisirs de la ville de Toulouse.

Vous aurez la chance de pouvoir voir en salle le film-strip Carnets secrets des Ninjas du révolutionnaire Nagisa Oshima et, en avant-première, Junk World la suite tant attendu du déjanté Junk Head.

Enfin, nous vous proposons une rencontre chatoyante entre la France, la Belgique et le Japon avec le film Planètes de Momoko Seto.

Film : Arrietty, le petit monde des chapardeurs

Sam. 2/5 14:00 – Arrietty, le petit monde des chapardeurs

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/arrietty-le-petit-monde-des-chapardeurs-2 »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/arrietty-le-petit-monde-des-chapardeurs-2 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse