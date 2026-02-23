Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Présentation de Eiry Chikuda + Atelier Origami avec Eléna Coffe, Le Cratère, Toulouse
Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Présentation de Eiry Chikuda + Atelier Origami avec Eléna Coffe, Le Cratère, Toulouse samedi 2 mai 2026.
Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Présentation de Eiry Chikuda + Atelier Origami avec Eléna Coffe Samedi 2 mai, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Arrietty, le petit monde des chapardeurs / de Hiromasa Yonebayashi / 1h34 / Japon / Avec 志田未来, Ryunosuke Kamiki, Tomokazu Miura, Keiko Takeshita, Kirin Kiki, 大竹しのぶ, 藤原竜也, 羽鳥慎一
Synopsis : Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de déménager et de perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme un géant, commence une aventure et une amitié que personne ne pourra oublier…
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/arrietty-le-petit-monde-des-chapardeurs-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRAD0R9#showsession?id=emsx001100017757&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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