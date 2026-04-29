Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose Bergerac
Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose Bergerac samedi 11 juillet 2026.
Bergerac
Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose
Port de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Tour de France, point de départ d’un été de fête et d’animations ! Le duo Sans Lactose lance les Estivales avec un concert d’envergure, dans le cadre de l’arrivée du Tour de France à Bergerac.
Sans Lactose, deux frères qui depuis 2019 racontent le voyage de la jeunesse à l’âge adulte à travers leur histoire et dans un univers mêlant pop nostalgique et refrains entêtants.
Concert gratuit et sans réservation sur le Port de Bergerac. .
Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 60
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English : Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose
L’événement Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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