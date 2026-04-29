Bergerac

Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose

Port de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Tour de France, point de départ d’un été de fête et d’animations ! Le duo Sans Lactose lance les Estivales avec un concert d’envergure, dans le cadre de l’arrivée du Tour de France à Bergerac.

Sans Lactose, deux frères qui depuis 2019 racontent le voyage de la jeunesse à l’âge adulte à travers leur histoire et dans un univers mêlant pop nostalgique et refrains entêtants.

Concert gratuit et sans réservation sur le Port de Bergerac. .

Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 60

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English : Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose

L’événement Arrivée du Tour de France | Concert Sans Lactose Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides