Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac
Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac mardi 28 juillet 2026.
Bergerac
Les Estivales | Les terrasses musicales
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Retrouvez cet été les Terrasses Musicales de Bergerac !
De nombreux concerts en cœur de ville, que vous pourrez savourez autour d’un verre, d’un repas… Ou même les deux dans les restaurateurs à proximité !
Venez découvrir le groupe Ernest S’Emballe le mardi 28 Juillet!
Concerts gratuit, à partir de 20h. .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Estivales | Les terrasses musicales
L’événement Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Goûters littéraires Médiathèque Bergerac 6 mai 2026
- Doolin’ Place Gambetta Bergerac 7 mai 2026
- Soirée en non-mixité Le Rocksane Bergerac 7 mai 2026
- Soirée May the Blues | Ben Jacobacci one man blues band Quai Cyrano Bergerac 7 mai 2026
- Balade guidée de Bergerac face au restaurant Le Bellevue Bergerac 8 mai 2026