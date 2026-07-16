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Atelier « Droit et Accès à la Formation », ERIP du Bergeracois, Bergerac

mardi 28 juillet 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac

Atelier « Droit et Accès à la Formation », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
ERIP du Bergeracois
Adresse
16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne

Atelier « Droit et Accès à la Formation » Mardi 28 juillet, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00

Il s’agit d’une demi-journée visant à amener à prendre connaissance des différents dispositifs de formation tout au long de la vie et leurs financements, ainsi qu’à donner une méthodologie permettant de rechercher les formations nécessaires à la construction du projet professionnel.

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Je recherche les formations nécessaires à mon projet professionnel.

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