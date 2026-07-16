Atelier « Droit et Accès à la Formation », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Atelier « Droit et Accès à la Formation » Mardi 28 juillet, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00

Il s’agit d’une demi-journée visant à amener à prendre connaissance des différents dispositifs de formation tout au long de la vie et leurs financements, ainsi qu’à donner une méthodologie permettant de rechercher les formations nécessaires à la construction du projet professionnel.

ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92650 »}]

Je recherche les formations nécessaires à mon projet professionnel.