Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Arsène Lupin contre Sherlock Holmes

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Quand le plus grand détective affronte le plus grand des voleurs. Tableaux, bijoux, lingots d’or… rien ne résiste à Arsène Lupin qui accomplit ses vols avec panache en se jouant facilement de la police française.

Mais de l’autre côté de la manche, le célèbre détective Sherlock Holmes est piqué par ce personnage et se donne pour mission d’arrêter le célèbre voleur en 48 heures !

Commence alors un jeu de labyrinthe drôle et enjoué sur fond de vol de diamant et d’histoire d’amour.

Une comédie policière moderne et familiale avec 6 comédiens sur scène qui interprètent 13 personnages à un rythme effréné.

Le saviez-vous ?

D’après les personnages d’Arthur Conan Doyle et Maurice Leblanc. Inspiré de la pièce Arsène Lupin contre Herlock Sholmes , de Victor Darlay et Henry de Gorsse .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Arsène Lupin contre Sherlock Holmes

L’événement Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz