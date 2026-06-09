La Bégude-de-Mazenc

Arsilda, reine du Ponto MIRANDOLINA & CIE

Parc Emile Loubet La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Mirandolina et Cie se balade avec ses tréteaux pour vous faire découvrir ou redécouvrir des oeuvres connues du grand public grâce à la Commedia dell’Arte ! Les spectacles sont ouverts aux grands et aux petits chant, danse, masque et comédie assurée!

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Parc Emile Loubet La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

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English :

Mirandolina et Cie takes its trestles on the road to help you discover or rediscover well-known works using Commedia dell’Arte! Shows are open to young and old alike: singing, dancing, masks and guaranteed comedy!

L’événement Arsilda, reine du Ponto MIRANDOLINA & CIE La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux