La Bégude-de-Mazenc

Visite guidée de Châteauneuf de Mazenc

Eglise de Châteauneuf St Pierre La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

de 10 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Après avoir franchi la porte d’accès, vous rentrez dans l’enceinte médiévale pour découvrir l’église St Pierre-aux-Liens (XVe siècle) et sa tribune aux Pénitents. La visite se poursuivra jusqu’au Beffroi.

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Eglise de Châteauneuf St Pierre La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

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English :

After passing through the entrance gate, you enter the medieval enclosure to discover the 15th-century church of St Pierre-aux-Liens and its Penitent gallery. The tour continues to the Belfry.

L’événement Visite guidée de Châteauneuf de Mazenc La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux