Art contemporain Cerdon expose, Bourg de Cerdon, Cerdon
samedi 19 septembre 2026 · Bourg de Cerdon · Cerdon
Informations pratiques
Art contemporain Cerdon expose 19 et 20 septembre Bourg de Cerdon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A la Biblio (2 impasse du Stade) dans une maison à l’architecture typique de Sologne, les artistes Marie-France Hurbault présente Volume, Valérie Marcilly Broderie et Azad Pétré Photographie. Exposition de leurs oeuvres et créations.
Bourg de Cerdon Bourg 45620 Cerdon Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Cerdon du Loiret est une charmante bourgade nichée en Sologne.
A la Biblio (2 impasse du Stade) dans une maison à l’architecture typique de Sologne, les artistes Marie-France Hurbault présente Volume, Valérie Marcilly Broderie et Azad Pétré Photographie.
©Communauté de communes du Val de Sully
À voir aussi à Cerdon (Loiret)
- Parcours patrimonial de cartes postales et photos anciennes dans le bourg, Bourg de Cerdon, Cerdon 19 septembre 2026
- Visites guidées de l’église Sainte-Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Cerdon 19 septembre 2026
- Visite libre et visites guidées de l’expo-événement « Tolkien, Forger le mythe », Cuivrerie de Cerdon, Cerdon 19 septembre 2026
- Démonstrations sur tour à repousser et martinets, Cuivrerie de Cerdon, Cerdon 19 septembre 2026