Art contemporain Cerdon expose, Bourg de Cerdon, Cerdon

Informations pratiques

Art contemporain Cerdon expose 19 et 20 septembre Bourg de Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A la Biblio (2 impasse du Stade) dans une maison à l’architecture typique de Sologne, les artistes Marie-France Hurbault présente Volume, Valérie Marcilly Broderie et Azad Pétré Photographie. Exposition de leurs oeuvres et créations.

Bourg de Cerdon Bourg 45620 Cerdon Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Cerdon du Loiret est une charmante bourgade nichée en Sologne.

A la Biblio (2 impasse du Stade) dans une maison à l’architecture typique de Sologne, les artistes Marie-France Hurbault présente Volume, Valérie Marcilly Broderie et Azad Pétré Photographie.

©Communauté de communes du Val de Sully