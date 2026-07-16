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Parcours patrimonial de cartes postales et photos anciennes dans le bourg, Bourg de Cerdon, Cerdon

samedi 19 septembre 2026 · Bourg de Cerdon · Cerdon

Parcours patrimonial de cartes postales et photos anciennes dans le bourg, Bourg de Cerdon, Cerdon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bourg de Cerdon
Adresse
Bourg 45620 Cerdon
Ville
45620 Cerdon
Département
Loiret

Parcours patrimonial de cartes postales et photos anciennes dans le bourg 19 et 20 septembre Bourg de Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulez dans le centre-bourg de Cerdon et découvrez le riche patrimoine qui se présente à vous à travers un circuit précis, où sur place des photos et cartes postales anciennes illustrent les sites en question.

Bourg de Cerdon Bourg 45620 Cerdon Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Cerdon du Loiret est une charmante bourgade nichée en Sologne.
Déambulez dans le centre-bourg de Cerdon et découvrez le riche patrimoine qui se présente à vous à travers un circuit précis.

©Généanet

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