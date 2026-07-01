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Stage de voile du 17 au 21 aout 2026 destiné aux enfants, Cerdon, Cerdon

lundi 17 août 2026 · Cerdon

Stage de voile du 17 au 21 aout 2026 destiné aux enfants, Cerdon, Cerdon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Cerdon
Adresse
etang du puits
Ville
45620 Cerdon
Département
Loiret

Stage de voile du 17 au 21 aout 2026 destiné aux enfants 17 août – 18 septembre Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T13:00:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Sur le site de l’étang du Puits , le Cercle de la voile du centre organise pour les enfants, débutants ou confirmés, de 8 à 12 ans un stage de voile sur « optimist » durant la semaine n°34 ( du 16 au 21 août 2026 tous les après-midi).
Ce stage se déroulera sur des voiliers appartenant au club spécialement adaptés aux enfants .La navigation sera encadrée par nos moniteurs sur des bateaux de sécurités.
Montant du stage :

  • 25 € ( licenciés FFV)
  • 75 € ( Non licenciés FFV)

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « jbh@heraudet.xyz »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 07 74 73 »}]
Le club de voile de l’étang du Puits organise pour les enfants de 8 à 12 ans en demi journées du 17 au 21 août 2026 un stage de découverte ou perfectionnement à la voile. Stage de voile destiné aux enfants de 8 à 12 ans

Cvcentre

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