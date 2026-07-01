Stage de voile du 17 au 21 aout 2026 destiné aux enfants, Cerdon, Cerdon

Informations pratiques

Stage de voile du 17 au 21 aout 2026 destiné aux enfants 17 août – 18 septembre Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T13:00:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Sur le site de l’étang du Puits , le Cercle de la voile du centre organise pour les enfants, débutants ou confirmés, de 8 à 12 ans un stage de voile sur « optimist » durant la semaine n°34 ( du 16 au 21 août 2026 tous les après-midi).

Ce stage se déroulera sur des voiliers appartenant au club spécialement adaptés aux enfants .La navigation sera encadrée par nos moniteurs sur des bateaux de sécurités.

Montant du stage :

25 € ( licenciés FFV)

75 € ( Non licenciés FFV)

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « jbh@heraudet.xyz »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 07 74 73 »}]

Le club de voile de l’étang du Puits organise pour les enfants de 8 à 12 ans en demi journées du 17 au 21 août 2026 un stage de découverte ou perfectionnement à la voile. Stage de voile destiné aux enfants de 8 à 12 ans

Cvcentre