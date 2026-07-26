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Stage de voile destiné aux enfants Cerdon

lundi 17 août 2026 · Cerdon

Stage de voile destiné aux enfants Cerdon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
etang du puits
Ville
45620 Cerdon
Département
Loiret
Tarif
25 25 25 Tarif enfant

Cerdon

Stage de voile destiné aux enfants

etang du puits Cerdon Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 13:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Le club de voile de l’étang du Puits organise pour les enfants de 8 à 12 ans en demi journées du 17 au 21 août 2026 un stage de découverte ou perfectionnement à la voile.
Sur le site de l’étang du Puits , le Cercle de la voile du centre organise pour les enfants, débutants ou confirmés, de 8 à 12 ans un stage de voile sur optimist durant la semaine n°34 ( du 16 au 21 août 2026 tous les après-midi).
Ce stage se déroulera sur des voiliers appartenant au club spécialement adaptés aux enfants.
La navigation sera encadrée par nos moniteurs sur des bateaux de sécurités. 25  .

etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 07 74 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The %E9tang du Puits Sailing Club is organizing a half-day sailing course for children ages 8 %E0 to 12 from August 17 to 21, 2026, designed to introduce them to sailing or help them improve their skills.

L’événement Stage de voile destiné aux enfants Cerdon a été mis à jour le 2026-07-26 par ADRT45

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