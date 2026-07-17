Visites guidées de l’église Sainte-Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Cerdon

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Sainte-Marguerite 19 et 20 septembre Église Sainte-Marguerite Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1931, l’église Sainte-Marguerite aux origines romanes a été remaniée aux XIIIᵉ et au XIVᵉ siècles et s’est enrichie d’un clocher-porche singulier. Suivez le guide pour en connaître ses caractéristiques architecturales et son riche mobilier.

Visites commentées au fil de l’eau.

Exposition de photos sur la rénovation du tableau La Nativité de la Vierge de Luca Giordano.

Église Sainte-Marguerite Place de l’Eglise, 45620 Cerdon, France Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1931, l’église Sainte-Marguerite aux origines romanes a été remaniée aux XIIIᵉ et au XIVᵉ siècles.

©Communauté de communes du Val de Sully