Art en Chapelles François Génot Jougne

Informations pratiques

Jougne

Art en Chapelles François Génot

Chapelle St-Maurice Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.

François Génot emprunte son attitude et l’élan de sa démarche à la résistance et à la prolifération du vivant. Il élabore un langage formel sensible et énergique rythmé par l’expérience des lieux. Les déplacements, la collecte et une attention particulière aux matières, aux formes et aux phénomènes naturels nourrissent sa pratique. Son attention à la nature spontanée du quotidien qui habite nos espaces anthropisés, lui ouvre des portes sur les mondes humains, animaux, végétaux ou minéraux en présence, avec lesquels il tente de trouver de nouveaux modes de cohabitation et de partage. Les procédés développés au grès des saisons et des différents milieux qu’il fréquente lui permettent d’entretenir une collaboration active avec le vivant. Les méthodes empiriques nées de ses systèmes d’attentions, des jeux de formes et de matières, des actions de terrain témoignent d’une démarche tournée vers la compréhension et la traduction d’autres formes de langages, des modes d’expression du vivant. Actif sur la scène internationale depuis 2005 il a réalisé de nombreuses résidences et expositions et intégré plusieurs collections publiques et privées.

Il enseigne le dessin et la narration à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine à Metz depuis 2016. En 2024 il co-fonde La maison des feuilles, un projet de recherche et création en territoire rural et développe une pratique de commissaire-éditeur-médiateur située. .

Chapelle St-Maurice Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English : Art en Chapelles François Génot

L’événement Art en Chapelles François Génot Jougne a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS