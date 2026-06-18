Conférence Dyonys Ordinaire et sa famille Jougne
Conférence Dyonys Ordinaire et sa famille Jougne samedi 17 octobre 2026.
Jougne
Conférence Dyonys Ordinaire et sa famille
Mairie Jougne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Par Denis LENSEL, arrière petit fils de de Dionys Ordinaire.
Député du Doubs au XIXe siècle, normalien et agrégé de lettres, professeur, journaliste et poète, Dionys Ordinaire a été un pionnier de la IIIème République en Franche-Comté. Il a partagé son idéal républicain avec son fils Maurice
et avec ses cousins Ordinaire des environs d’Ornans. Son fils lui a succédé comme député puis comme sénateur dans la circonscription de Pontarlier. Ses cousins d’Ornans, amis du peintre Gustave Courbet, en particulier la cousine Zoé, une femme exceptionnelle fondatrice de journaux, ont été à la fois des républicains anticléricaux et patriotes, des mécènes, des artistes et des grands voyageurs. Dionys et Maurice sont devenus leurs confidents et leurs
amis politiques. .
Mairie Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admp.com
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English : Conférence Dyonys Ordinaire et sa famille
L’événement Conférence Dyonys Ordinaire et sa famille Jougne a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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