Brocante et vide-greniers en musique Salle Roland Tempesta Jougne

Informations pratiques

Jougne

Brocante et vide-greniers en musique

Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

La brocante de l’Union Musicale de Jougne est une des plus anciennes du Haut doubs .

Fort de son emplacement en bordure d’un axe très fréquenté. Une cinquantaine d’exposants , Professionnels et Particuliers se partage le terrain.

Une restauration de 11h à 14h ainsi qu’une buvette est prévue tout au long de la journée.

Restauration du midi avec ROBBE escargots ;

Buvette; maquillages enfant sur place. .

Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Brocante et vide-greniers en musique Jougne a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS