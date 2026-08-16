Brocante et vide-greniers en musique Salle Roland Tempesta Jougne
dimanche 16 août 2026 · Salle Roland Tempesta · Jougne
Informations pratiques
Jougne
Brocante et vide-greniers en musique
Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
La brocante de l’Union Musicale de Jougne est une des plus anciennes du Haut doubs .
Fort de son emplacement en bordure d’un axe très fréquenté. Une cinquantaine d’exposants , Professionnels et Particuliers se partage le terrain.
Une restauration de 11h à 14h ainsi qu’une buvette est prévue tout au long de la journée.
Restauration du midi avec ROBBE escargots ;
Buvette; maquillages enfant sur place. .
Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Brocante et vide-greniers en musique Jougne a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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