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Brocante et vide-greniers en musique Salle Roland Tempesta Jougne

dimanche 16 août 2026 · Salle Roland Tempesta · Jougne

Brocante et vide-greniers en musique Salle Roland Tempesta Jougne

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Salle Roland Tempesta
Adresse
Place du Champs aux dames
Ville
25370 Jougne
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Jougne

Brocante et vide-greniers en musique

Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :
2026-08-16

La brocante de l’Union Musicale de Jougne est une des plus anciennes du Haut doubs .
Fort de son emplacement en bordure d’un axe très fréquenté. Une cinquantaine d’exposants , Professionnels et Particuliers se partage le terrain.
Une restauration de 11h à 14h ainsi qu’une buvette est prévue tout au long de la journée.
Restauration du midi avec ROBBE escargots ;
Buvette; maquillages enfant sur place.   .

Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Brocante et vide-greniers en musique Jougne a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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