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Piquemiette 500 Jougne

Piquemiette 500 Jougne samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Les Tavins

Ville : 25370 Jougne

Département : Doubs

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Jougne

Piquemiette 500

Les Tavins Jougne Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Organisé par Rider Sports Evolution
Une montée courte… mais qui pique sévère 1,5 km pour 500 D+
Que tu viennes pour le chrono, le délire ou juste tester tes jambes y’a une course pour toi
Les courses Piquemiette 500 (16 ans et +), Mini Pique (5–15 ans sans chrono, avec parcours progressifs adaptés à chaque âge), la Pique en Fête (fun, sans chrono).
Buvette + soirée spécialités locales.   .

Les Tavins Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Piquemiette 500

L’événement Piquemiette 500 Jougne a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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