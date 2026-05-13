Jougne

Piquemiette 500

Les Tavins Jougne Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par Rider Sports Evolution

Une montée courte… mais qui pique sévère 1,5 km pour 500 D+

Que tu viennes pour le chrono, le délire ou juste tester tes jambes y’a une course pour toi

Les courses Piquemiette 500 (16 ans et +), Mini Pique (5–15 ans sans chrono, avec parcours progressifs adaptés à chaque âge), la Pique en Fête (fun, sans chrono).

Buvette + soirée spécialités locales. .

Les Tavins Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Piquemiette 500

L’événement Piquemiette 500 Jougne a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS