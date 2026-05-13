Piquemiette 500 Jougne
Piquemiette 500 Jougne samedi 12 septembre 2026.
Jougne
Piquemiette 500
Les Tavins Jougne Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par Rider Sports Evolution
Une montée courte… mais qui pique sévère 1,5 km pour 500 D+
Que tu viennes pour le chrono, le délire ou juste tester tes jambes y’a une course pour toi
Les courses Piquemiette 500 (16 ans et +), Mini Pique (5–15 ans sans chrono, avec parcours progressifs adaptés à chaque âge), la Pique en Fête (fun, sans chrono).
Buvette + soirée spécialités locales. .
Les Tavins Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Piquemiette 500
L’événement Piquemiette 500 Jougne a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS