Informations pratiques

Jougne

Escalade sports nature

Les Tavins, pied des pistes Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:15:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le site d’escalade des Tavins au pied des pistes de Piquemiette avec des moniteurs diplômés en escalade.

Tarif 25€ / personne .

Les Tavins, pied des pistes Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Escalade sports nature

L’événement Escalade sports nature Jougne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS