Escalade sports nature Jougne
jeudi 13 août 2026 · Jougne
Informations pratiques
Jougne
Escalade sports nature
Les Tavins, pied des pistes Jougne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:15:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir le site d’escalade des Tavins au pied des pistes de Piquemiette avec des moniteurs diplômés en escalade.
Tarif 25€ / personne .
Les Tavins, pied des pistes Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Escalade sports nature
L’événement Escalade sports nature Jougne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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