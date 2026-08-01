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AGENDA · Jougne

Escalade sports nature Jougne

jeudi 13 août 2026 · Jougne

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
Les Tavins, pied des pistes
Ville
25370 Jougne
Département
Doubs
Tarif

Jougne

Escalade sports nature

Les Tavins, pied des pistes Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:15:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le site d’escalade des Tavins au pied des pistes de Piquemiette avec des moniteurs diplômés en escalade.
Tarif 25€ / personne   .

Les Tavins, pied des pistes Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Escalade sports nature

L’événement Escalade sports nature Jougne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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