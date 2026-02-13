Art et bricolage au naturel SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Art et bricolage au naturel

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

L’automne nous offre de multiples éléments, prétexte à de nombreuses activités ludiques et artistiques. Serez-vous de la partie pour une balade créative et vivifiante ? Dès 8 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

