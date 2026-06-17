Mirabel-et-Blacons

Art et Culture en Gervanne-Sye Fresque murale de Camille Pastel

IME Fontlaure Association Vivre Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-10

Une fresque ! Une artiste plasticienne muraliste créera une fresque au cours de l’été. L’œuvre tenant compte de la spécificité de l’établissement sera pérenne et visible par tous, y compris par les passants depuis la route !

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IME Fontlaure Association Vivre Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64 artetcultureengervannesye@gmail.com

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English :

A mural?! A visual artist and muralist will create a mural over the summer. The artwork, which will reflect the unique character of the school, will be permanent and visible to everyone, including passersby on the road!

L’événement Art et Culture en Gervanne-Sye Fresque murale de Camille Pastel Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme