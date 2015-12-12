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Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Mirabel-et-Blacons

Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Mirabel-et-Blacons jeudi 13 août 2026.

Adresse : Esplanade des festivités

Ville : 26400 Mirabel-et-Blacons

Département : Drôme

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 15

Mirabel-et-Blacons

Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D.

Esplanade des festivités Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

T.O.D. est une expérience théâtrale unique avec 1 thème, 8 scènes et 4 interprètes. Le public tire au sort les scènes et les rôles, offrant une traversée du répertoire avec tous genres et époques confondus.
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Esplanade des festivités Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64  artetcultureengervannesye@gmail.com

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English :

T.O.D. is a unique theatrical experience featuring 1 theme, 8 scenes, and 4 performers. The audience draws scenes and roles at random, offering a journey through the repertoire that spans all genres and eras.

L’événement Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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