Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Place aux Images Rencontres AD HOC #9

Espace Expos et Ateliers du festival Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Ad Hoc accueille Place aux Images, le marché d’illustration et de photographie d’artistes de la Vallée pour sa deuxième édition !

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Espace Expos et Ateliers du festival Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesrencontresadhoc@gmail.com

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English : Place aux Images Rencontres AD HOC #9

Ad Hoc is hosting Place aux Images, the illustration and photography market featuring artists from the Valley, for its second edition!

L’événement Place aux Images Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme