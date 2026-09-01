Place aux Images Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons
samedi 12 septembre 2026 · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Place aux Images Rencontres AD HOC #9
Espace Expos et Ateliers du festival Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Ad Hoc accueille Place aux Images, le marché d’illustration et de photographie d’artistes de la Vallée pour sa deuxième édition !
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Espace Expos et Ateliers du festival Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesrencontresadhoc@gmail.com
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English : Place aux Images Rencontres AD HOC #9
Ad Hoc is hosting Place aux Images, the illustration and photography market featuring artists from the Valley, for its second edition!
L’événement Place aux Images Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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