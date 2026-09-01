Censure et Autocensure Rencontres #9 Mirabel-et-Blacons
dimanche 13 septembre 2026 · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Censure et Autocensure Rencontres #9
Espace Table Ronde du festival Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Table ronde en présence de réalisateurs.ices sur le thème censure et autocensure dans le cinéma
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Espace Table Ronde du festival Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesrencontresadhoc@gmail.com
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English : Censure et Autocensure Rencontres #9
Roundtable discussion with filmmakers on the topic of censorship and self-censorship in cinema
L’événement Censure et Autocensure Rencontres #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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