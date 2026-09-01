Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Le Temps du Film Rencontres AD HOC #9

Espace Table Ronde du festival Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Table ronde en présence de réalisateurs.ices sur le thème du temps dans le cinéma

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Espace Table Ronde du festival Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesrencontresadhoc@gmail.com

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English : Le Temps du Film Rencontres AD HOC #9

Roundtable discussion with filmmakers on the theme of time in cinema

L’événement Le Temps du Film Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme