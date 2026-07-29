Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9

Stade de football Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Concert de La Cadencée Bal à la voix

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Stade de football Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La Cadenc%E9e Concert Bal %E0 la voix

L’événement Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme