AGENDA · Mirabel-et-Blacons
Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons
vendredi 11 septembre 2026 · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9
Stade de football Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Concert de La Cadencée Bal à la voix
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Stade de football Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
La Cadenc%E9e Concert Bal %E0 la voix
L’événement Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme