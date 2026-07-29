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Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons

vendredi 11 septembre 2026 · Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Stade de football
Ville
26400 Mirabel-et-Blacons
Département
Drôme
Tarif
8 8 8

Mirabel-et-Blacons

Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9

Stade de football Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Concert de La Cadencée Bal à la voix
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Stade de football Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

La Cadenc%E9e Concert Bal %E0 la voix

L’événement Concert de La Cadencée Festival des Rencontres AD HOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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