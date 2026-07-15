Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel Mairie de Mirabel et Blacons Mirabel-et-Blacons

mercredi 19 août 2026 · Mairie de Mirabel et Blacons · Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel

Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Partons à la découverte du vieux village de Mirabel ! Retrouvez, comme chaque année, les visites estivales guidées, organisées par la municipalité.

.

Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s set out to explore the old village of Mirabel! As we do every year, the town is organizing guided summer tours.

L’événement Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme