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Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel Mairie de Mirabel et Blacons Mirabel-et-Blacons

mercredi 19 août 2026 · Mairie de Mirabel et Blacons · Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mairie de Mirabel et Blacons
Adresse
Le village
Ville
26400 Mirabel-et-Blacons
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel

Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Partons à la découverte du vieux village de Mirabel ! Retrouvez, comme chaque année, les visites estivales guidées, organisées par la municipalité.
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Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66 

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English :

Let’s set out to explore the old village of Mirabel! As we do every year, the town is organizing guided summer tours.

L’événement Visites estivales Visite du vieux village de Mirabel Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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