Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Concert Cabaret choisi-e Festival des Rencontres ADHOC #9

Stade de football Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Entre poésies et chansons, les deux performeuses qui sont aussi des protagonistes du film Famille choisie , vous invitent à un préambule du film où l’humour se conjugue avec amour.

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Stade de football Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Through poetry and song, the two performers—who also star in the film %AB Famille choisie %BB—invite you to a preview of the film, where humor blends with love.

L’événement Concert Cabaret choisi-e Festival des Rencontres ADHOC #9 Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme