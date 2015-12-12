Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Beaufort-sur-Gervanne
Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Beaufort-sur-Gervanne mardi 11 août 2026.
Beaufort-sur-Gervanne
Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D.
Jardins des remparts ou salle d’animation en cas de météo défavorable Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
T.O.D. est une expérience théâtrale unique avec 1 thème, 8 scènes et 4 interprètes. Le public tire au sort les scènes et les rôles, offrant une traversée du répertoire avec tous genres et époques confondus.
.
Jardins des remparts ou salle d’animation en cas de météo défavorable Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64 artetcultureengervannesye@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
T.O.D. is a unique theatrical experience featuring 1 theme, 8 scenes, and 4 performers. The audience draws scenes and roles at random, offering a journey through the repertoire that spans all genres and eras.
L’événement Art et Culture en Gervanne-Sye Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Beaufort-sur-Gervanne (Drôme)
- Fête à la ferme Champ de col Beaufort-sur-Gervanne 25 juillet 2026