Fête à la ferme Champ de col Beaufort-sur-Gervanne

Beaufort-sur-Gervanne

Fête à la ferme

Champ de col 45 route de Suze Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez profiter d’une journée festive à la ferme avec visite, marché de producteurs, jeux pour enfants, buvette/snack et soirée dansante. Découvrez la nouveauté le tour de tracteur !

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Champ de col 45 route de Suze Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 17 21 86 fermerigaud@gmail.com

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English :

Come enjoy a festive day at the farm with a tour, a farmers’ market, games for kids, a refreshment stand and snacks, and a dance party. Check out the new attraction: a tractor ride!

L’événement Fête à la ferme Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme