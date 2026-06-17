Fête à la ferme Champ de col Beaufort-sur-Gervanne
Fête à la ferme Champ de col Beaufort-sur-Gervanne samedi 25 juillet 2026.
Beaufort-sur-Gervanne
Fête à la ferme
Champ de col 45 route de Suze Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez profiter d’une journée festive à la ferme avec visite, marché de producteurs, jeux pour enfants, buvette/snack et soirée dansante. Découvrez la nouveauté le tour de tracteur !
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Champ de col 45 route de Suze Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 17 21 86 fermerigaud@gmail.com
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English :
Come enjoy a festive day at the farm with a tour, a farmers’ market, games for kids, a refreshment stand and snacks, and a dance party. Check out the new attraction: a tractor ride!
L’événement Fête à la ferme Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme