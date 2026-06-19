Nébian

ART EXPOSITION

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19

Deux artistes néerlandais vous dévoilent leurs univers singuliers.

Pieter Kalsbeek et Fijko Van Leeuwen, deux artistes néerlandais, vous dévoilent leurs œuvres. Entre poésie à l’aquarelle et photographies intrigantes, laissez-vous porter par leurs univers singuliers.

Le vernissage se déroulera le vendredi 19 juin, à 19h30. .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 25 01 32 92

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English :

Two Dutch artists reveal their unique worlds.

L’événement ART EXPOSITION Nébian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS