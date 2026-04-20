Nébian

PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un ours chanteur… peut-on imaginer plus incongru ? Pourtant, pour prouver à sa maman qu’il n’est plus un ourson, Jean-Kevin va tout faire pour devenir le chanteur le plus aimé de la forêt. Mieux il va enchanter le monde entier !

Une lecture en musique et en tatouages, avec les autrices Géraldine Alibeu et Cécile Roumiguière.

Un ours chanteur… peut-on imaginer plus incongru ? Pourtant, pour prouver à sa maman qu’il n’est plus un ourson, Jean-Kevin va tout faire pour devenir le chanteur le plus aimé de la forêt. Mieux il va enchanter le monde entier !

Une lecture en musique et en tatouages, avec les autrices Géraldine Alibeu et Cécile Roumiguière.

À partir de 5 ans

Gratuit, sur inscription .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English :

A singing bear? what could be more incongruous? But to prove to his mom that he’s no longer a cub, Jean-Kevin is going to do everything in his power to become the most beloved singer in the forest. What’s more, he’s going to enchant the whole world!

A reading with music and tattoos, with authors Géraldine Alibeu and Cécile Roumiguière.

L’événement PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE Nébian a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS