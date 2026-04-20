PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE Nébian
PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE Nébian mercredi 8 juillet 2026.
Nébian
PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE
Avenue Pasteur Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Un ours chanteur… peut-on imaginer plus incongru ? Pourtant, pour prouver à sa maman qu’il n’est plus un ourson, Jean-Kevin va tout faire pour devenir le chanteur le plus aimé de la forêt. Mieux il va enchanter le monde entier !
Une lecture en musique et en tatouages, avec les autrices Géraldine Alibeu et Cécile Roumiguière.
Un ours chanteur… peut-on imaginer plus incongru ? Pourtant, pour prouver à sa maman qu’il n’est plus un ourson, Jean-Kevin va tout faire pour devenir le chanteur le plus aimé de la forêt. Mieux il va enchanter le monde entier !
Une lecture en musique et en tatouages, avec les autrices Géraldine Alibeu et Cécile Roumiguière.
À partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription .
Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
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English :
A singing bear? what could be more incongruous? But to prove to his mom that he’s no longer a cub, Jean-Kevin is going to do everything in his power to become the most beloved singer in the forest. What’s more, he’s going to enchant the whole world!
A reading with music and tattoos, with authors Géraldine Alibeu and Cécile Roumiguière.
L’événement PARTIR EN LIVRE: JEAN-KEVIN, LECTURE TATOUÉE Nébian a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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