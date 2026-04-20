LES AVENTURIERS DU RAIL Nébian
LES AVENTURIERS DU RAIL Nébian vendredi 17 juillet 2026.
Nébian
LES AVENTURIERS DU RAIL
Avenue Pasteur Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Votre aventure ferroviaire commence… profitez du voyage !
Dans ce jeu, les joueurs collectionnent et jouent des cartes de train correspondantes, pour revendiquer des itinéraires ferroviaires reliant des villes à travers l’Amérique du Nord.
Votre aventure ferroviaire commence… profitez du voyage !
Dans ce jeu, les joueurs collectionnent et jouent des cartes de train correspondantes, pour revendiquer des itinéraires ferroviaires reliant des villes à travers l’Amérique du Nord.
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription .
Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES AVENTURIERS DU RAIL
Your rail adventure begins… enjoy the journey!
In this game, players collect and play matching train cards, to claim rail routes linking cities across North America.
L’événement LES AVENTURIERS DU RAIL Nébian a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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