Nébian

LES AVENTURIERS DU RAIL

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Votre aventure ferroviaire commence… profitez du voyage !

Dans ce jeu, les joueurs collectionnent et jouent des cartes de train correspondantes, pour revendiquer des itinéraires ferroviaires reliant des villes à travers l’Amérique du Nord.

Votre aventure ferroviaire commence… profitez du voyage !

Dans ce jeu, les joueurs collectionnent et jouent des cartes de train correspondantes, pour revendiquer des itinéraires ferroviaires reliant des villes à travers l’Amérique du Nord.

À partir de 8 ans

Gratuit, sur inscription .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English : LES AVENTURIERS DU RAIL

Your rail adventure begins… enjoy the journey!

In this game, players collect and play matching train cards, to claim rail routes linking cities across North America.

L’événement LES AVENTURIERS DU RAIL Nébian a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS