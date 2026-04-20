Nébian

FABRIQUE TON LIVRE MINUSCULE

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

À la façon de l’auteur Alex Cousseau, créez des petits livres minuscules et des petites histoires. À la fin de l’atelier, amusez-vous à les lire avec les autres !

À la façon de l’auteur Alex Cousseau, créez des petits livres minuscules et des petites histoires. À la fin de l’atelier, amusez-vous à les lire avec les autres !

Tout public

Gratuit, sur inscription .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English : FABRIQUE TON LIVRE MINUSCULE

In the style of author Alex Cousseau, create tiny books and stories. At the end of the workshop, have fun reading them with the others!

L’événement FABRIQUE TON LIVRE MINUSCULE Nébian a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS