SPLENDOR Nébian
SPLENDOR Nébian jeudi 30 juillet 2026.
Nébian
SPLENDOR
Avenue Pasteur Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un jeu tactique, rapide et addictif !
Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. À l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres…
Un jeu tactique, rapide et addictif !
Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. À l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres…
À partir de 9 ans
Gratuit, sur inscription .
Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
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English : SPLENDOR
Tactical, fast-paced and addictive!
In Splendor, you manage a guild of merchants. Using tokens symbolizing precious stones, you acquire developments that produce new stones?
L’événement SPLENDOR Nébian a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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