Nébian

SPLENDOR

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Un jeu tactique, rapide et addictif !

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. À l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres…

Un jeu tactique, rapide et addictif !

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. À l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres…

À partir de 9 ans

Gratuit, sur inscription .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English : SPLENDOR

Tactical, fast-paced and addictive!

In Splendor, you manage a guild of merchants. Using tokens symbolizing precious stones, you acquire developments that produce new stones?

L’événement SPLENDOR Nébian a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS