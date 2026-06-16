Nébian

STAGE CLOWN ADULTES

Place Jean Moulin Nébian Hérault

Tarif : 125 – 125 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-27

Jouer avec les émotions, écouter son enfant intérieur et se connecter à sa spontanéité…

Jouer avec les émotions, écouter son enfant intérieur et se connecter à sa spontanéité…

Que l’on découvre le travail du clown ou que l’on soit initié, ce temps de stage est une opportunité de mise en jeu, un terrain d’essais dans un cadre et devant un groupe .

Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 38 31 14 ciedurama@gmail.com

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English :

Playing with %E9motions, %E9listening to your inner child, and connecting %E0 with your spontaneity…

L’événement STAGE CLOWN ADULTES Nébian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS