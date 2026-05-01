Art floral crée ton bouquet pour la Fête des mères Salle des associations (Rez-de chaussée de l’école Victor Boiron) La Baume-d’Hostun

La Baume-d’Hostun

Art floral crée ton bouquet pour la Fête des mères

Salle des associations (Rez-de chaussée de l’école Victor Boiron) 2 Place de la Mairie La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour découvrir l’art floral, Jacqueline vous invite à son prochain atelier “Bouquet pour la Fête des Mères” qui aura lieu le samedi 30 mai à 9h à la salle des associations (en dessous de l’école).



Places limités Sur inscription par téléphone.

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Salle des associations (Rez-de chaussée de l’école Victor Boiron) 2 Place de la Mairie La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 88 12 35

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English : Art floral crée ton bouquet pour la Fête des mères

To discover floral art, Jacqueline invites you to her next workshop, Bouquet pour la Fête des Mères (Mother’s Day Bouquet), on Saturday May 30 at 9am in the Salle des Associations (below the school).



Places are limited please register by telephone.

L’événement Art floral crée ton bouquet pour la Fête des mères La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme