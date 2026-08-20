Art Nouveau Art déco : quelles différences ? quelles ressemblances ?, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Art Nouveau Art déco : quelles différences ? quelles ressemblances ? Samedi 19 septembre, 11h00 Micro-Folie Deux-Sèvres

Gratuit. Limité à 23 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Participez à une micro-conférence animée par Mathilde, médiatrice de la Micro-Folie, et découvrez comment les anciens bains-douches racontent l’histoire de l’Art nouveau et de l’Art déco. À travers plusieurs exemples, dont les bains-douches de Coulonges-sur-l’Autize, apprenez à reconnaître les caractéristiques de ces deux grands mouvements artistiques du début du XXe siècle et laissez-vous surprendre par la richesse de leurs formes et de leurs décors.

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne, Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 72 45 80 14 https://www.coulonges-sur-lautize.fr Durant sa carrière d’architecte départemental des Deux-Sèvres, de 1923 à 1951, Julien Burcier a dessiné les plans d’écoles et de mairies, de salles de spectacle, bains-douches municipaux et marchés…

C’est en 1932 qu’il réalise ceux des bains-douches de Coulonges, construits par les entreprises de Hubert Bagnariol et Jean Murat.

L’entrée centrale ouvre sur un vestibule d’attente et sépare l’espace réservé aux femmes à gauche de celui des hommes à droite, équipé de trois douches et deux bains. Des WC, une réserve à charbon, une chaudière et un bassin d’eau chaude complètent le bâtiment. Bien que modeste, la construction s’inscrit dans le style pittoresque de l’Art déco. Son usage se perd au fur et à mesure que les maisons particulières s’équipent de salles d’eau et les bains-douches ferment après quarante ans d’utilisation (1935-1977).

De nos jours, propriété de la commune, seul la façade des années 30 perdure. Son style Art déco vaut le détour.

C’est actuellement le seul exemple de bains-douches conservé en Gâtine.

Micro-conférence animée par Mathilde, médiatrice de la Micro-Folie.

©Ville de Lavail Kévin Rouschausse / (c) Nancy, Musée de l’école de Nancy Nicolas Dohr (c) Ville de Coulonges-sur-l’Autize Mathilde Chemin