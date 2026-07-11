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AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

La Fabrik’ Nature morte d’été Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 26 août 2026 · Micro-Folie · Coulonges-sur-l'Autize

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
15 bis rue de l'Epargne
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

La Fabrik’ Nature morte d’été

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Rendez-vous créatif gratuit organisé par la Micro-Folie.   .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 

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English : La Fabrik’ Nature morte d’été

L’événement La Fabrik’ Nature morte d’été Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine

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