Projection Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie Coulonges-sur-l’Autize
samedi 8 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Projection Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie
Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous à 14h30 à la Micro-Folie.
Au musée numérique (climatisé), découvrez la projection du documentaire Gardiens de la forêt, le temps des solutions . Gratuit .
Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14
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English : Projection Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie
L’événement Projection Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine
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