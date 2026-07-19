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Club lecture Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 12 août 2026 · Bibliothèque · Coulonges-sur-l'Autize

Club lecture Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2 rue des Halles
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Club lecture

Bibliothèque 2 rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Rencontres, échanges et discussions entre passionnés de lecture,
présentation de livres coups de coeur .   .

Bibliothèque 2 rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47  bibliotheque@coulongessurlautize.com

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English : Club lecture

L’événement Club lecture Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine

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