Séance d’aquagym Piscine communautaire Aquaval Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Séance d’aquagym

Piscine communautaire Aquaval 8 rue du Calvaire Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Organisée par le Cercle des Nageurs de Niort, à partir de 16 ans, durée 45 minutes, inscriptions par e-mail, SMS, ou téléphone en précisant le nom et prénom du/des participant(s) ainsi que le mercredi souhaité cnncoulonges@gmail.com ou 06 18 13 66 97 ​​​ .

Piscine communautaire Aquaval 8 rue du Calvaire Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 13 66 97 cnncoulonges@gmail.com

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English : Séance d’aquagym

L’événement Séance d’aquagym Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine